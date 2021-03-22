Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

22.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:27
Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Karabük'te evinde uyuşturu madde bulundurduğu tespit edildikten sonra gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Karabük'te evinde uyuşturu madde bulundurduğu tespit edildikten sonra gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri A.N.B isimli şahsın evinde uyuşturu madde bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonrası uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şahsın evinde yapılan aramada 508,22 gram uyuşturucu madde, 48 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin polis ekiplerine gösterdiği kimliğin sahte olduğunun tespit edilirken "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ali Sunal Kemal Sunal Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:28:45. #1.14#
title