Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşılan M.A.'nın (31) evinde sabaha karşı 03.10 sıralarında arama yapıldı. Şahsın evinde yapılan aramada bonzai olduğu değerlendirilen 35 gram uyuşturucu madde, 1.5 gram kristal uyuşturucu madde, farklı isimlerde toplam 13 adet uyuşturucu hap, 12 adet 9 mm fişek, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.'nın jandarmadaki sorgusunun ardından gün içinde Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.06.2021 11:36:50. #1.13#

title