Evinde uyuşturucu haplarla yakalandı
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Evinde uyuşturucu haplarla yakalandı

18.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:33
Evinde uyuşturucu haplarla yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan genç evinde uyuşturucu haplarla yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan genç evinde uyuşturucu haplarla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları C.K.'nin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 490 adet sentetik ecza hap, 21 adet ecstasy hap ve 0,59 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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