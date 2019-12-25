Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Haberler » 3. Sayfa » Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Haberler

Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

25.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:24
Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

'nın ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, S.C.'nin Akçaköy'deki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Ekipler, narkotik köpeği "Mola"nın da kullanıldığı operasyonda, evde yaptıkları aramalarda çuval içine gizlenmiş 1 kilo 660 gram esrar ile 110 gram kenevir tohumu ele geçirdi.


Gözaltına alınan S.C.'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler