Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alınan T.A., mahkemece tutuklandı.

Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
08.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:50

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alınan T.A., mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'ye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcılarına yönelik, geçen 5 Haziran'da, geniş çaplı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüpheli T.A.'nın evine yapılan baskında, 13.17 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 gram esrar, 1 gram bonzai, 2 adet esrar içmekte kullanılan aparat, uyuşturucu maddeleri sararak satmak için kullanıldığı belirlenen folyo ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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