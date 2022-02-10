Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

AA, Gökhan Balcı - Güncel
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Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığını tespit ettikleri N.G'nin Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Evde yapılan aramada 13.10 gram metamfetamin ile uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

N.G, gözaltına alındı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Haberler

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