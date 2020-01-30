Evinde uyuşturucu ele geçen şahsa adli kontrol
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Evinde uyuşturucu ele geçen şahsa adli kontrol

Samsun'da bir evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:00
Evinde uyuşturucu ele geçen şahsa adli kontrol

'da bir evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları D.İ.O.'nun evine operasyon düzenledi. Evde yapılabilen aramada, satışa hazır vaziyette 7 paket halinde 5,04 gram esrar maddesi ve 56 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde etti. Gözaltına alınan D.İ.O., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.İ.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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