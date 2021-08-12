Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı

Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan M.P. isimli şahsa ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 108 kapsül sentetik ecza, satışa hazır vaziyette 4 paket halinde 0,72 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.P., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı