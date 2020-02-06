Evinde uyuşturucu çıkan genç kız gözyaşlarına boğuldu

06.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:42

Adana'da evinden uyuşturucu çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan genç kız gözyaşları içinde götürüldüğü adliyede tutuklandı.



Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi ulaştı. Bu bilgi üzerine ekipler adrese baskın yaptı. Polis evde Kevser P. (23) isimli genç kızın kaldığını belirledi. Polis evde yaptığı aramada ise iddiaya göre 20,36 gram bonzai, 57 pakette 113 gram esrar, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu satışından elde ettiği tahmin edilen 3 bin 150 lira para ele geçirdi. Polis genç kızı uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyete getirilip sorgulanan genç kız daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye gözyaşları içinde giren genç kız nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA