Evinde uyuşturucu bulundu, ağlayarak eşinden af diledi ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından evine düzenlenen baskında uyuşturucu ile hassas terazi bulunan Sinan Yürük, arama sırasında evde olan eşine ağlayarak, "Aşkım beni affet. Büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dedi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından evine düzenlenen baskında uyuşturucu ile hassas terazi bulunan Sinan Yürük, arama sırasında evde olan eşine ağlayarak, "Aşkım beni affet. Büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dedi. Yürük, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Manavgat ilçesinin Side Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda, Side Mahallesi'nde yaşayan Sinan Yürük'ün uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri, geçen pazar günü Sinan Yürük'ün evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada hassas terazi, 5 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar ile alüminyum folyo ve poşete sarılı 25 gram 'kristal' diye tabir edilen metamfetamin ele geçirildi.

Ruhsatsız av tüfeğinin de bulunduğu evdeki arama sırasında ağlamaya başlayan Sinan Yürük, adı açıklanmayan eşine, "Aşkım beni affet. Büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dedi.

Gözaltına alınan Yürük, jandarmada işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA