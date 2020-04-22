Evinde tiyatro perdeleri dijitalde açacak İzleyicilerin tiyatro oyunları ve televizyon dizilerinden tanıdığı sevilen oyuncular Taner Rumeli, oyuncu-yönetmen Altuğ Görgü ve yazar Emrah Aktürk Corona sebebiyle tüm dünyanın eve kapandığı bu süreçte bir ilke imza atarak bir yerli bir yabancı 2 oyunla tiyatro perdesini dijitalde açıyor.

"Evde kal" çağrısına riayet eden #EvindeTiyatro ekibi, kendi evlerinin bir bölümünü oyunun sahnesi olarak dekore ettikleri ve özel bir teknikle eş zamanlı yayınla yine tasarlanmış bir sahne üzerinde dijital sahnelenme üzerine yönetilen 2 oyunla #EvindeTiyatro'yu hayata geçiriyorlar. Provaları devam eden, röportaj ve provalardan kesitlerden oluşacak videoları dijital mecra adreslerinden paylaşılacak olan oyunları izleyiciler sadece canlı yayınlandığı süreçte izleyebilecek.





BİR İLK DAHA: DİJİTAL MECRALAR ÜZERİNDEN TURNE





Dünyada ilk örnek olacak bu projede bir ilk daha yaşanacak. #EvindeTiyatro ekibi, dijital platformlardaki yayın yapılabilen farklı mecraları (Youtube, Instagram, Facebook,.. vb) tıpkı farklı şehirlerdeki salonlar gibi kullanarak dijital turneye çıkacaklar.& ; Önceden duyuracakları tarihlerde ve mecrada izleyici oyunu o mecrada canlı olarak izleyebilecek.& ; "Değişen dünya sistemi ile birlikte, hayatın birçok alanında olduğu gibi tiyatro sanatı da kesintiye uğramıştır. Fakat tiyatro sanatı tarih boyunca nice kriz görmüş ve her birini yenilenerek atlatmış bir sanat dalıdır.& ;& ;