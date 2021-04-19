Evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu
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Evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu

Evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Mecid Babayiğit (42), evinde başından vurulmuş halde bulundu.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Mecid Babayiğit (42), evinde başından vurulmuş halde bulundu. Babayiğit hastaneye kaldırılırken, polis 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Altındağ Semti 4233/1 Sokak'ta bir evden gelen silah sesini duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekibi, gündelik işlerde çalışan Mecid Babayiğit'i başından vurulmuş buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Babayiğit, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Babayiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Olayla ilgili çalışma başlatan, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, evden çıkıp yaya olarak kaçtığı iddia edilen 2 kişinin kimliğinin yakalanması için çalışma başlattı.


Evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu
Evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu
Evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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