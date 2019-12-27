Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü
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Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü

Osmaniye'de evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

27.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:06
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü

Osmaniye'de evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tuğba Kaya'nın (23) Yunus Emre Mahallesi'nde kaldığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine verdi.

Eve giden ekipler, Kaya'yı tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldu.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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