Evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürüldü.

01.09.2020 17:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:56

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Müjde Sokak'taki evinde yaşayan, mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme cezası alan İhsan Kaan Şensoy'a (33), evine gelen kişi veya kişilerce henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açıldı.

Kasığı ve böbreklerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şensoy, silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şensoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.D'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi yakaladı.

Hayatını kaybeden Şensoy'un, avukat olan eski eşiyle aralarındaki mahkeme nedeniyle bir süre önce tutuklandığı, uzaklaştırmayı ihlal suçundan bir süre cezaevinde kaldıktan sonra kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme cezası aldığı bildirildi.

Şensoy'un, sabah telefonla görüştüğü kişilerce tehdit edildiği öğrenildi.

Evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Donald Trump Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Lionel Messi Malcolm Thomas Enner Valencia Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Eylül Adana Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 17:56:26. #1.15#
title