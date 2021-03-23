DÜZCE Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DÜZCE Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı

23.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:39

Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandıDÜZCE'de evine kurduğu düzenekle kenevir yetiştiren bir kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı

DÜZCE'de evine kurduğu düzenekle kenevir yetiştiren bir kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan S.T.?yi takibe aldı. S.T'nin uyuşturucu üretimini evine kurduğu düzenekle yaptığı tespit edildi. S.T.?ye ait evde yapılan aramada 406 gram esrar, 75 kök kenevir, kenevir yetiştirmek için kullanılan havalandırma ve cihazlar ele geçirildi. S.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

DÜZCE Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı
DÜZCE Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı
DÜZCE Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı
DÜZCE Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı
DÜZCE Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı
DÜZCE Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı
DÜZCE Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Cevdet Kömürcüoğlu Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DÜZCE Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:41:51. #1.16#
title