DÜZCE Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı

Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandıDÜZCE'de evine kurduğu düzenekle kenevir yetiştiren bir kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kenevir yetiştirmek için evini seraya çeviren kişi yakalandı

DÜZCE'de evine kurduğu düzenekle kenevir yetiştiren bir kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan S.T.?yi takibe aldı. S.T'nin uyuşturucu üretimini evine kurduğu düzenekle yaptığı tespit edildi. S.T.?ye ait evde yapılan aramada 406 gram esrar, 75 kök kenevir, kenevir yetiştirmek için kullanılan havalandırma ve cihazlar ele geçirildi. S.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı