Evinde satışa sunduğu yarım kilo bonzai ile yakalandı
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Evinde satışa sunduğu yarım kilo bonzai ile yakalandı

05.11.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:19
Evinde satışa sunduğu yarım kilo bonzai ile yakalandı

Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi 564 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi 564 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen R.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 564,12 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 475 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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