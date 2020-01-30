Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı
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Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da bir kişi evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı.

30.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:59
Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

'da bir kişi evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı.


Olay, Samsun'un ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları D.İ.O.'nun evine operasyon düzenledi. Evde yapılabilen aramada, satışa hazır vaziyette 7 paket halinde 5,04 gram esrar maddesi ve 56 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde etti. Gözaltına alınan D.İ.O., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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