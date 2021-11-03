Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler
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Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da evinde satışa hazır uyuşturucu ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da evinde satışa hazır uyuşturucu ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine Y.O.'yu takibe aldı. Y.O. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 5,83 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5,28 gram metamfetamin maddesi, 34 adet sentetik ecza hap ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Y.O. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Y.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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