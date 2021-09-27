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Evinde satışa hazır 4 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinde satışa hazır 4 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu evinde satışa hazır 4 ayrı çeşit uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçen bir kişi mahkemece tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu evinde satışa hazır 4 ayrı çeşit uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen 31 yaşındaki B.B.'nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada satışa hazır 45,54 gram metamfetamin maddesi, 3 paket halinde 64,80 gram esrar maddesi maddesi, 2 paket halinde 4,32 gram toz esrar maddesi, 2 paket halinde 3,26 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 12 kapsül sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B. bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - SAMSUN

Evinde satışa hazır 4 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

Evinde satışa hazır 4 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

Evinde satışa hazır 4 çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

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