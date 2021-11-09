EVİNDE SARA NÖBETİ GEÇİREN KURYE ÖLDÜ

AYDIN (DHA) - BOLU'da, kuryelik yapan Aydın Gençtürk (26) yalnız yaşadığı evinde sara nöbeti geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Maral Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Kuryelik yapan Aydın Gençtürk'ten haber alamayan yakınları, yalnız yaşadığı evine gitti. Yakınları, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Gençtürk'ün yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Durum, 112 Acile haber verildi. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede Aydın Gençtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sara hastası olan gencin, sara nöbeti geçirdiği için hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.