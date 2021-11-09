EVİNDE SARA NÖBETİ GEÇİREN KURYE ÖLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EVİNDE SARA NÖBETİ GEÇİREN KURYE ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, kuryelik yapan Aydın Gençtürk (26) yalnız yaşadığı evinde sara nöbeti geçirerek yaşamını yitirdi.

AYDIN (DHA) - BOLU'da, kuryelik yapan Aydın Gençtürk (26) yalnız yaşadığı evinde sara nöbeti geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Maral Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Kuryelik yapan Aydın Gençtürk'ten haber alamayan yakınları, yalnız yaşadığı evine gitti. Yakınları, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Gençtürk'ün yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Durum, 112 Acile haber verildi. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede Aydın Gençtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sara hastası olan gencin, sara nöbeti geçirdiği için hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EVİNDE SARA NÖBETİ GEÇİREN KURYE ÖLDÜ

EVİNDE SARA NÖBETİ GEÇİREN KURYE ÖLDÜ

EVİNDE SARA NÖBETİ GEÇİREN KURYE ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bolu'da epilepsi hastası genç evinde ölü bulundu

Bolu'da epilepsi hastası genç evinde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title