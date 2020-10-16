Evinde sahte alkol üreten şüpheli yakalandı
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Evinde sahte alkol üreten şüpheli yakalandı

16.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:52
Evinde sahte alkol üreten şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 500 litre sahte alkol ele geçirildi, ev sahibi M.G., gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 500 litre sahte alkol ele geçirildi, ev sahibi M.G., gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan M.G.'nin evinde sahte alkol üretip, sattığını belirledi. Jandarmanın evde yaptığı aramada 500 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi M.G. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Evinde sahte alkol üreten şüpheli yakalandı
Evinde sahte alkol üreten şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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