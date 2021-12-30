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Evinde sahte alkol imal eden şahıslar yakalandı

Evinde sahte alkol imal eden şahıslar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta evlerinde sahte alkol yapan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta evlerinde sahte alkol yapan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde Zonguldak'ın Çaycuma ve Kdz. Ereğli ilçelerinde ikamet eden İ.G., R.A. ve S.A. isimli şahısların sahte alkol imal ettiği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Çaycuma ilçesinde İ.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada 63 litre sıvı madde, 3 adet musluklu litre göstergeli 30 kilogramlık boş kova, 11 adet 3 litrelik içi boş şarap şişesi, 1 adet mavi renkli süzgeç, 1 adet metal şişe kapağı, 12 adet şeffaf renkli 30-40 santim ölçülerinde esnek plastik hortum ele geçirilirken Kdz. Ereğli ilçesinde ikamet eden R.A. ve S.A. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 litre alkol, 2 adet alkol üretiminde kullanılan enjektör ele geçirildi. Ekipler, Çaycuma ve Kdz. Ereğli ilçesindeki yakalanan şahıslar hakkında işlem başlattı. - ZONGULDAK

Evinde sahte alkol imal eden şahıslar yakalandı

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