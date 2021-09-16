Evinde ruhsatsız 5 silahla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
ELAZIĞ'da düzenlenen operasyonda evinde ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen D.A. gözaltına alındı.
ELAZIĞ'da düzenlenen operasyonda evinde ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen D.A. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli D.A.'nın evinde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı, aramada 2 tabanca, tabancalara ait 14 mermi ve 3 av tüfeği ele geçirildi. D.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri