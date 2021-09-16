Evinde ruhsatsız 5 silahla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde ruhsatsız 5 silahla yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Evinde ruhsatsız 5 silahla yakalandı

ELAZIĞ'da düzenlenen operasyonda evinde ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen D.A. gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da düzenlenen operasyonda evinde ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen D.A. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli D.A.'nın evinde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı, aramada 2 tabanca, tabancalara ait 14 mermi ve 3 av tüfeği ele geçirildi. D.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
Evde silahla oynayan çocuk, arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürdü

Evde silahla oynayan çocuk, arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürdü

 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Anadolu'daki vaka artışının İstanbul'a da yansıyacağını öngörüyoruz

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Anadolu'daki vaka artışının İstanbul'a da yansıyacağını öngörüyoruz
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Uğur İbrahim Altay
Magazin Cansu Dere Kylie Jenner Demet Özdemir
Spor Diego Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evinde ruhsatsız 5 silahla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:24:04. #1.17#