Evinde rahatsızlanan Bigadiç Belediye Başkanı Avcu, hastaneye kaldırıldı
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Evinde rahatsızlanan Bigadiç Belediye Başkanı Avcu, hastaneye kaldırıldı

26.01.2021 00:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:50
Evinde rahatsızlanan Bigadiç Belediye Başkanı Avcu, hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Bigadiç Belediyesi Başkanı İsmail Avcu, hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Bigadiç Belediyesi Başkanı İsmail Avcu, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde evinde halsizlik yaşayan Avcu, sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Avcu'nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Avcu'yu hastanede ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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