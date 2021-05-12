Evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişiyi çocukları buldu
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Evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişiyi çocukları buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kişi evinde pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürülmüş halde çocukları tarafından bulundu.

Adana'da bir kişi evinde pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürülmüş halde çocukları tarafından bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdulazim Mahmit'tan (49) haber alamayan oğulları evin kapısını kırarak içeri girdi. İçeri giren çocuklar babalarını pompalı tüfekle sırtından vurulmuş halde buldu. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri, Abdulazim Mahmit'in öldüğünü belirledi. Polis evde yaptığı incelemede pompalı tüfeği bulamazken silaha ait boş kovanı buldu. Abdulazim Mahmit'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, aile üyeleri olay yerinde sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

Evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişiyi çocukları buldu
Evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişiyi çocukları buldu
Evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişiyi çocukları buldu
Evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişiyi çocukları buldu
Evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişiyi çocukları buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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