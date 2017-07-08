KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde 33 yaşındaki Olcay Çağrı Çiftçi, evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çiftçi'ni kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.



İşsiz olan Olcay Çağrı Çiftçi'den haber alamayan yakınları, Emek Mahallesi Yonca Sokak'ta yalnız yaşadığı evine gitti. Kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren yakınları, Çiftçi'nin cesediyle karşılaştı. Vücudunda herhangi bir yaraya rastlanmayan Çiftçi'nin cesedi, evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde durulan Çiftçi'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. - K