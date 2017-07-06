Evinde Ölü Bulundu

BURSA'nın Gemlik ilçesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 37 yaşındaki Hakan Eren, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Oğlunun öldüğünü haberini alan anne Nebahat Eren "Oğlumu uyuşturucuya alıştıranlar katilleridir" diye bağırıp gözyaşlarına boğuldu



Gemlik İlçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde yalnız oturan Hakan Eren'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye giren polis ekipleri Hakan Eren'i evde ölü olarak buldu. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne Nebahat Eren "Oğlumu uyuşturucuya alıştıranlar katilleridir" diye bağırıp gözyaşlarına boğuldu. Hakan Eren'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlattı. - Bursa