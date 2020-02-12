Evinde ölü bulundu
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Evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

12.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:40
Evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.


Olay, Karasu ilçesi Mevlana Caddesi 620 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Kocaali nüfusuna kayıtlı Resul Arslan (54) evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından yaklaşık 4 gündür alınamayan Arslan'ın yaşadığı eve gelen yakınları, acı tabloyla karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Arslan'ın öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi.


Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Arslan'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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