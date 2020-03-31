Evinde ölü bulunan yerleşik Rus'un 'koronavirüs' testi negatif çıktı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Rus Evgeny Leshchenko (56), evinde ölü bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Rus Evgeny Leshchenko (56), evinde ölü bulundu. Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı erkek turistin cansız bedeni, özel kıyafetlerle gelen sağlık ekiplerince alındı. Evgeny Leshchenko'dan alınan kan örneklerinden yapılan 'koronavirüs' testi ise negatif çıktı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yalnız yaşayan yerleşik Rus Evgeny Leshchenko'nun bir süredir evden çıkmaması ve evinden kötü koku gelmesi üzerine jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekibi, savcılıktan alınan izinle eve girdi. Koronavirüs salgını olabilme ihtimaline karşın binanın bulunduğu sokak jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri ise özel kıyafetler giyerek Leshchenko'yu muayene etti. Yapılan kontrolde Leshchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Leshchenko'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Diğer yandan Leshchenko'nun cesedinin incelemesi sırasında kan alındı. Yapılan incelemede Leshchenko'nun koronavirüs test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA