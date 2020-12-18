Kan donduran cinayetin sebebi kıskançlık çıktı
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Kan donduran cinayetin sebebi kıskançlık çıktı

18.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:02
Kan donduran cinayetin sebebi kıskançlık çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan vatandaşın kıskançlık sebebi ile telefonda tartıştığı şahıs ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan vatandaşın kıskançlık sebebi ile telefonda tartıştığı şahıs ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlıların şahsın öldürdükleri bıçağı ise sobaya attıkları öğrenildi.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan 55 yaşındaki Aydın Memiş isimli vatandaştan bir süredir haber alamayan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açıp içeriye giren vatandaşlar, Memiş'in yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından Memiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Memiş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Memiş'in cenazesi otopsi incelemeleri yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Jandarma ekipleri cinayeti çözdü

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemeler neticesine Memiş'in cep telefonu kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde şahsın öldürülmeden önce B.A. ve kız arkadaşı S.A. ile tartıştığı belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla B.A. ve S.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahısların ifadelerinde B.A.'nın Memiş'i kıskançlık sebebi ile bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş'in cep telefonunu alarak kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kan donduran cinayetin sebebi kıskançlık çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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