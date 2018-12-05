Evinde ölü bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Sivas'ta dün akşam kendisinden haber alınamayan ve evinde ölü bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesinin yaşadığı Ankara'ya gönderildi

SİVAS - Sivas'ta dün akşam kendisinden haber alınamayan ve evinde ölü bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesinin yaşadığı Ankara'ya gönderildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği öğrencisi Buğra Ç.'den haber alamayan ve Ankara'da yaşayan ailesi Buğra Ç.'nin ev arkadaşlarına ulaştı. Bir süre sonra eve gelen arkadaşları Buğra Ç.'yi yatağında hareketsiz olarak buldu. Durumun 112 sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Buğra Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından üniversite öğrencisinin cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Buğra Ç.'nin Ankara'nın Batıkent ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Gencin kesin ölüm nedeninin Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle belli olacak.