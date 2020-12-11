Evinde ölü bulunan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner defnedildi
Evinde ölü bulunan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner defnedildi Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde ölü bulunan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Evinde ölü bulunan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner defnedildi
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde ölü bulunan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ender Taner Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde ölü bulundu. Şule Çet davasında maktul Çet'in psikolojik durumu hakkında davada bilirkişi olarak görev alan Taner'in cenazesi Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedildi.
Prof. Dr. Mustafa Ender Taner Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesi ve meslektaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda Taner defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAYRAM TÜRÜDÜ