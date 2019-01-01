Evinde Ölü Bulunan Nagihan'ın Cenazesi Sakarya'ya Gönderildi

SİVAS'ta, yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Nagihan Gümüş'ün (33) cenazesi, memleketi Sakarya'ya gönderildi. Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüphelenilen genç kadının ön otopsisinde, bu yönde bulguya rastlanmadı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya'daki ailesi, arkadaşlarına durumu bildirdi. Eve gelen Gümüş'ün arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan yedek anahtarla kapı açılarak içeriye girildi. Nagihan Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nagihan Gümüş'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARBONMONOKSİT BULGUSUNA RASTLANMADI

Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüphelenilen genç kadının ön otopsisinde bu yönde bulguya rastlanmadı. Gümüş'ün vücudundan alınan örnekler incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nagihan Gümüş'ün kesin ölüm nedeninin bu incelemede ortaya çıkacağı belirtildi. Gümüş'ün cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından hastaneden alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'ya götürüldü.

- Sivas

Kaynak: DHA