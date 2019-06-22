Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı (2)

Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı (2)

OĞLU GÖZALTINA ALINDIAydın'ın Söke ilçesinde, Gülümser Ö.'nün (61) ölümüyle ilgili aranan oğlu Mustafa Ö. (34), polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı (2)

OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Aydın'ın Söke ilçesinde, Gülümser Ö.'nün (61) ölümüyle ilgili aranan oğlu Mustafa Ö. (34), polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Mustafa Ö.'nün eşi Gülşah Ö.'nün (34) de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Kaynak: DHA
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