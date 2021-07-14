Evinde ölü bulunan genç avukat toprağa verildi
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Evinde ölü bulunan genç avukat toprağa verildi

Evinde ölü bulunan genç avukat toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da duruşmadan çıktıktan sonra gittiği evinin banyosunda kendini tavana asarak yaşamına son veren avukat Gizem Saraçoğlu memleketi Araç ilçesinde toprağa verildi.

Kastamonu'da duruşmadan çıktıktan sonra gittiği evinin banyosunda kendini tavana asarak yaşamına son veren avukat Gizem Saraçoğlu memleketi Araç ilçesinde toprağa verildi. Genç avukat Saraçoğlu'nun ölmeden önce "Ben artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Kastamonu Barosuna kayıtlı Gizem Saraçoğlu, dün sabah saatlerinde duruşmasından çıktıktan sonra Candaroğulları Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Bir süre sonra yakınları ve arkadaşları tarafından haber alınamayan genç avukat Gizem Saraçoğlu, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saraçoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Cenaze töreni öncesinde Kastamonu Adliyesi'nde gıyabi tören düzenlendi. Törene Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Keskin, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir ve meslektaşları katıldı. Baro Başkanı Özgür Demir, Gizem Saraçoğlu'nu kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ise söyleyecek bir söz bulamadığını ifade ederek, "Avukat Hanım gencecik bir meslektaşımızdı. Allah ailesine sabır versin" dedi. Gizem Saraçağlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün Kastamonu'nun Araç ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

"BEN ARTIK DAYANAMIYORUM"

Avukat Saraçoğlu'nun, ölmeden önce not bıraktığı ortaya çıktı. Polisin evde bulduğu notta Saraçoğlu'nun "Ben artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" yazdığı öğrenildi.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Evinde ölü bulunan genç avukat toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç avukat toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç avukat toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evinde kendini asarak canına kıyan avukatın veda notu ortaya çıktı: Ben artık dayanamıyorum
Evinde kendini asarak canına kıyan avukatın veda notu ortaya çıktı: Ben artık dayanamıyorum
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu
Duruşmadan çıkan genç avukat evinde ölü bulundu
Duruşmadan çıkan genç avukat evinde ölü bulundu
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