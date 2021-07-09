Evinde ölü bulunan doktorun babası: Tayin istemişti, nasip olmadı
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Evinde ölü bulunan doktorun babası: Tayin istemişti, nasip olmadı

Evinde ölü bulunan doktorun babası: Tayin istemişti, nasip olmadı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

MARDİN'de tek başına yaşadığı evde 6 Temmuz'da ölü bulunan Uzman Doktor Mehmet Ragıp Ekmen (32), memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

MARDİN'de tek başına yaşadığı evde 6 Temmuz'da ölü bulunan Uzman Doktor Mehmet Ragıp Ekmen (32), memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne tayini istediğini söyleyen Ahmet Veysi Ekmen, "Nasip olmadı. Oğlum Mardin'de sevilen bir kişiymiş. Biz bunu bilmiyorduk, cenazede gördük" dedi.

Mardin'de yalnız yaşadığı evde 3 gün önce ölü bulunan Devlet Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ragıp Ekmen'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından götürüldüğü memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Dr. Mehmet Ragıp Ekmen'in baba evinde düzenlenen taziyeye, Elazığ Valisi Erkaya Yırık da katılarak,  Ahmet Veysi Ekmen'e taziyelerini sundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Mehmet Ragıp Ekmen'in babası Ahmet Veysi Ekmen, oğlunun Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne tayinini istediğini ancak bunun kendisine nasip olmadığını söyledi.

'MARDİN'DE SEVİLEN BİR KİŞİYMİŞ'Ahmet Ekmen, şöyle konuştu:

"Allah verdi, Allah aldı oğlumu. Oğlum Mardin'de sevilen bir kişiymiş. Biz bunu bilmiyorduk, cenazede gördük. Sağlık müdüründen, başhekiminden, hastane ekibinden, doktorlarından tutun, böyle bir sevgi görülmemiş Mardin'de. Şaştım kaldım. O gün 4 tane katarakt ameliyatı varmış. Saat 07.15'te uyanıp, hemşiresini aramış. 'Hazırlık yapın, hatta kahvaltı etmeyin ben size bir şeyler getireceğim' demiş. Lavaboda elini yüzünü yıkarken öyle gitmiş. Tabii hemşire ve hasta bekliyor, dakikasını kaçırmaz benim oğlum. Saat 08.30 oluyor, hastaneye gelmiyor. Telefonlarına da cevap vermiyor. Oradaki başhekim, doktorlar, ekip eve gidiyor. Açıyorlar kapıyı, oğlum yerde. O anda kalp krizi geçirmiş. Ayın ikisinde de buraya tayini yapılacaktı. 'Baba ben çok gezdim, çok dolandım. Az da gelip size sahip olayım, tayin isteyeceğim. Fakat müdürler, başhekim, sağlık müdürü gitme dedi ama ben istedim. İnşallah Ağustos'un 2'sinde gelirim' dedi. En son 15 gün önce görüştük. Buraya geldi, izin almıştı. 3-4 gün kaldı. 'Baba gidip tayin isteyeyim, bayramda geleyim, daha gitmeyeyim' dedi. Nasip olmadı."


Evinde ölü bulunan doktorun babası: Tayin istemişti, nasip olmadı
Evinde ölü bulunan doktorun babası: Tayin istemişti, nasip olmadı
Evinde ölü bulunan doktorun babası: Tayin istemişti, nasip olmadı
Evinde ölü bulunan doktorun babası: Tayin istemişti, nasip olmadı
Evinde ölü bulunan doktorun babası: Tayin istemişti, nasip olmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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