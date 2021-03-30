Evinde nargile tütünü imal ederken yakalandı
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Evinde nargile tütünü imal ederken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel
Evinde nargile tütünü imal ederken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından nargile tütünü imal edilen eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 600 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

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KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından nargile tütünü imal edilen eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 600 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Z.Ç.'nin (30), Sakarya Mahallesi'ndeki evinde nargile tütünü imal edip bakkallara sattığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Z.Ç.'yi nargile tütünü imal ederken suçüstü yakaladı. Evde yapılan arada 600 kilo tütün ele geçirilirken, Z.Ç. de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Evinde nargile tütünü imal ederken yakalandı
Evinde nargile tütünü imal ederken yakalandı
Evinde nargile tütünü imal ederken yakalandı
Evinde nargile tütünü imal ederken yakalandı
Evinde nargile tütünü imal ederken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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