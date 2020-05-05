Evinde maymun besleyen vatandaşa ceza
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Evinde maymun besleyen vatandaşa ceza

Evinde maymun besleyen vatandaşa ceza
05.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:02

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, evinde ana vatanı Güney Afrika olan Vervet cinsi maymun ve yavrusunu besleyen kişiye, Muğla DKMP Şube Müdürlüğü tarafından 3 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, evinde ana vatanı Güney Afrika olan Vervet cinsi maymun ve yavrusunu besleyen kişiye, Muğla DKMP Şube Müdürlüğü tarafından 3 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesinde bir vatandaşın evinde ana vatanı Güney Afrika olan, alım ve satımı ile yurt dışına çıkarılması yasak olan Vervet cinsi maymun beslediği ihbarı sonrası belirlenen adreste arama yapıldı. Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri belirlenen adreste yapılan aramada yasal izinleri bulunmayan bir adet Vervet maymunu (Chlorocebus Pytgerythrus) ve yavrusu ele geçirdi.

DKMP veteriner hekimlerince kontrol edilerek teslim alınan maymun ve yavrusu, DKMP Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakanlığa bağlı, Bursa Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Evinde yasal izin almada maymun besleyen vatandaşa Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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