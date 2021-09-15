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Evinde mahsur kalan kadını itfaiye ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinde mahsur kalan kadını itfaiye ekipler kurtardı

Adıyaman'da, bir binanın ikinci katında oturduğu esnada anahtarının kırılması sonucu içeride mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı.

Adıyaman'da, bir binanın ikinci katında oturduğu esnada anahtarının kırılması sonucu içeride mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir mahallesi eski Altınşehir Evlerinde kalan Ayşe K., isimli kadın, ikamet ettiği evden çıkacağı esnada kapı kilidinin kırılması sonucu evde mahsur kaldı. Bir türlü dışarıya çıkamayan ve yakınlarına da ulaşamayan Ayşe K., polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Ayşe K'ya yardımcı olmak için itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin balkonuna seyyar merdiven dayayarak genç kadını bulunduğu yerden indirdi. Kendi evinde mahsur kalan genç kadın, polis ekipleri ile itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Evinde mahsur kalan kadını itfaiye ekipler kurtardı

Evinde mahsur kalan kadını itfaiye ekipler kurtardı

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