Evinde kurşunlanarak öldürülen üniversite öğrencisi doğum gününde mezarı başında dualarla anıldı

GAZİANTEP - Mersin'de geçtiğimiz yıl evinde kurşunla vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin, 24'üncü doğum gününde Gaziantep'te mezarı başında yapılan dualarla anıldı.

Üniversite öğrencisi Şahin, 19 Eylül 2017 tarihinde Mersin'in Mezitli ilçesindeki evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan kurşunla vurulmuştu. Olayın kaza olduğunu savunan polis memuru gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumunda hazırlanan raporda ise, uzak mesafeden açılan ateşle vurulduğu belirlenen Şahin'in doğum günü, memleketi Gaziantep'te anıldı. Kızının resimleriyle Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua eden baba Bekir Şahin ile ailesi gözyaşı döktü.

Kızının bu yıl mezun olup mimar olacağını söyleyen baba Bekir Şahin, tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un en ağır cezayı almasını istedi.

"Kızımın hayalleri yok edildi"

Üniversite öğrencisi Feray Şahin'in babası Bekir Şahin, "Kızımızı, doğum gününde, mezarı başında anıyoruz. Kızım, bu yıl mezun olup, mimar olacaktı. Kızımın hayalleri yok edildi. Sonsuza kadar yaşayacağımız bir acı bıraktılar. Biz en baştan beri kasten öldürüldüğünü iddia etmiştik. Mahkeme en son bir raporu bekliyordu, rapor geldi. Raporda kızımızın kasten ateş ederek öldürüldüğünü belirledi. Kızımız kaldığı evde, saldırıya uğradı. Kızım çok candan, bir insandı. Yüce adaletimizden katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Katil başından beri tutuklu, soruşturmalar olayı örtmeye yönelik yapılsa da biz olayın peşini bırakmadık. Katledildiğini düşünüyorduk. Adli Tıp Kurumu raporu bizim düşüncelerimizi boşa çıkarmadı. Katil polis olduğu için senaryo hazırlamışlar. Biz olayın peşine düştükçe öyle olmadığını gördük. Gerçeğe ulaştık. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.