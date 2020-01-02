Evinde kurduğu alkol imalatı düzeneğini sosyal medyada paylaşınca yakalandı

02.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:45

Antalya'da evini alkol imalathanesine çeviren şahıs, kurduğu düzeneğin videosunu sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde A.Ç. isimli şahsın ikamet ettiği evde kendi yaptığı düzenekler ile alkol üretimi yaptığı tespit edildi. A.Ç.'nin kurduğu düzeneği çalışır durumdayken sosyal medya hesabından video paylaşımı ile 'özendirici yayın' yaptığı bilgisinin alınmasıyla, ekipler harekete geçti.



Şüphelinin ikamet ettiği evde yapılan aramada kaçak alkol yapımında kullanılan üretim düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatı ile adli soruşturma kapsamında ifadesi alındı. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçunu gerçekleştiren şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA