Şüpheli araçta kokain ile yakalanan 3 kişiye adli kontrol
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Şüpheli araçta kokain ile yakalanan 3 kişiye adli kontrol

18.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:36
Şüpheli araçta kokain ile yakalanan 3 kişiye adli kontrol

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada kokain ele geçerken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada kokain ele geçerken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde şüphe üzerine durdukları araçta yapılan aramada 76,91 gram kokain maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan C.G., A.K. ve E.Ş. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.G., A.K. ve E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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