Evinde kenevir yetiştirirken yakalandı
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Evinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Evinde kenevir yetiştirirken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı İlçesi Cambazlı Köyündeki evinde kenevir yetiştiren iki kişiyi suçüstü yakalandı.

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı İlçesi Cambazlı Köyündeki evinde kenevir yetiştiren iki kişiyi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Cambazlı Köyünde S.T ile T.T ait bahçe de kenevir yetiştirildiği ihbarını değerlendirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları baskında S.T, ve T.T. ait evinde yetiştiren 17 kök kenevir bitkisi ile 3 tabanca ve 201 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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