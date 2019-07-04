Evinde kenevir yetiştiren şahsa operasyon

Evinde kenevir yetiştiren şahsa operasyon

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şahsa jandarma operasyon düzenledi.

Evinde kenevir yetiştiren şahsa operasyon

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şahsa jandarma operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Güvemçetmi mahallesinde ikamet eden F.A. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiğine dair istihbarat üzerine harekete geçti. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 76 kök kenevir ele geçirildi. F.A. gözaltına alınırken, tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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