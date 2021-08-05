Evinde kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı
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Evinde kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

Evinde kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de jandarma ekipleri evinde kenevir yetiştiren 1 kişiyi gözaltına aldı.

Niğde'de jandarma ekipleri evinde kenevir yetiştiren 1 kişiyi gözaltına aldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamardı ilçesine bağlı Eynelli köyünde 1 kişinin evinde kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1-2 metre uzunluklarda 7 kök kenevir, 300 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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