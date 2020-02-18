Evinde kendini astı
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Evinde kendini astı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Mustafa V. (58), evinin tavanındaki kancaya bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

18.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:09
Evinde kendini astı

'in ilçesinde Mustafa V. (58), evinin tavanındaki kancaya bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Ödemiş ilçesinin kırsal Gerçekli Mahallesi'nde oturan evli ve bir çocuk babası çiftçi Mustafa V., dün saat 19.00 sıralarında, yakınları tarafından evinde, tavana iple asılı bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ve 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa V.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği belirlenen kuş tutkunu Mustafa V.'nin cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.Jandarma, Mustafa V.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.


Kaynak: DHA
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