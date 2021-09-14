Evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye para cezası verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye para cezası verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye para cezası verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde ikamet eden S.B., korona virüs (Covid-19) nedeniyle evinde karantina altına alındı. S.B.'nin karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan polis ekibi, bu kişinin evine gitti. Polis ekipleri, evde olmayan S.B. ye telefonla ulaştı. Şahıs hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği için TCK'nın 195'inci maddesi gerecince "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5'inci katta çıkarak intihar kalkışan adamı, olay yerine gelip dil döken karısı vazgeçirdi

5'inci katta çıkarak intihar kalkışan adamı, olay yerine gelip dil döken karısı vazgeçirdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Kaan Yıldırım Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Ünal Karaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:44:39. #1.17#