Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti

Ünlü operatör doktor Tuğrul Abacıoğlu, İstanbul Göktürk'teki evinde ölü olarak bulundu. Abacıoğlu'nun mutfak bıçağıyla sol bileğini düz şekilde kestiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Operatör doktor Tuğrul Abacıoğlu bugün öğle saatlerinde Göktürk'teki evinde ölü bulundu. Mutfak bıçağıyla sol bileğini düz şekilde kesen Abacıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Operatör doktor Tuğrul Abacıoğlu

SOL BİLEĞİNİ KESTİ İDDİASI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; ev çalışanlarının polise ihbar vermesi üzerine olayla ilgili inceleme yapıldı. İlk yapılan incelemede Abacıoğlu'nun intihar ettiği üzerinde duruldu. Çünkü iddiaya göre bıçak üzerinde doktorun sağ el parmak izi tespit edildi. Abacıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Doktorluk mesleği yanında işletmecilik yapan Tuğrul Abacıoğlu, 65 yaşındaydı. Operatör doktor Tuğrul Abacıoğlu'nun kendi adıyla bir de sağlık merkezi vardı.