Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti - Haberler
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Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı evinde kalbi duran ve hastaneye kaldırılan kadın doğum uzmanı Dr. Bülent Doğan (43) hayatını kaybetti.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı evinde kalbi duran ve hastaneye kaldırılan kadın doğum uzmanı Dr. Bülent Doğan (43) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Serik Ilçesine bağlı Belek mahallesindeki evinde sabah 06: 00 sıralarında kalbi duran doktor Doğan için eşi Meltem Doğan tarafından 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kalbi duran doktoru hayata döndürmek için yaptığı müdahale sonuçsuz kaldı ve genç doktor hayatını kaybetti. Evli bir çocuk babası olan ve Serik Devlet hastanesinde kadın doğum doktoru olan Doğan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya adlı tıp kurumuna götürüldü. - ANTALYA

Evinde kalp krizi geçiren uzman doktor hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Antalya, Doğum, 112, 3. Sayfa, Haberler

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