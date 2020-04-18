Evinde kalınca terasta bisiklet kullandı DÜZCE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmanın yasak olması nedeniyle kontrol amaçlı havadan drone ile denetim yapan polis ekipleri, bir kişinin, evinin terasında bisiklet kullandığını görüntüledi.

DÜZCE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmanın yasak olması nedeniyle kontrol amaçlı havadan drone ile denetim yapan polis ekipleri, bir kişinin, evinin terasında bisiklet kullandığını görüntüledi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında drone ile havadan kontrolde bulundu. Düzce'yi havadan gözetleyen polis, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Bu sırada, Uzunmustafa Mahallesi'nde bir apartmanın terasında bisiklet kullananbir kişi kişi görüntülendi. Geniş olan terasta bisiklet kullanan kişinin 'evde kal' çağrılarına uyduğu gözlenirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kaynak: DHA